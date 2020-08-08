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Siyaset

Deniz Baykal'dan flaş Muharrem İnce hamlesi

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddiaları sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek İnce'nin CHP'den ayrılmaması için görüşeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 09:23:00 -
Deniz Baykal'dan flaş Muharrem İnce hamlesi

Muharrem İnce'nin yeni parti kurma hazırlıklarına başladığı iddiası CHP'de sarsıntıya neden oldu. Konuyla ilgili son hamle ise eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dan geldi.

"Parti kurmasına göz yummayız"

Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na açıklamalarda bulunan Baykal, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin "İnce'nin ayrılmasına da parti kurmasına da göz yumamayız, hazmedemeyiz. Cumhuriyete inanan, demokrasiyi savunan CHP'liler bu ayrılığı hazmedemez." dedi.

"İnce'yi çağırın baş başa görüşün"

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğini söyleyen Baykal, Kılıçdaroğlu'yla İnce'nin baş başa görüşmesini isteyeceğini belirtti. İnce'nin CHP'den ayrılmasının vahim bir hata olacağını söyleyen Baykal, "İnanıyorum ki, İnce'de sağduyusu, CHP sevgisi ve demokrasiye bağlılığı ile bu yanlıştan dönmek için yol açar." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

kursun, her partiden oy alacaktır.
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Ali

Bu baykal suskundu noluyor demekki prde arkasindan sokagi izleyenn tip olmus bunlara muaarem ince inanmiyacak kadar akilli bir kisi
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