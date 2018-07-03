Deniz Baykal meclis kararını değiştirdi!
TBMM'de yeni dönemin açılışını yapacak isim olarak belirlenen Deniz Baykal'ın kararını değiştirdiği bildirildi.03 Temmuz 2018 Salı 14:33
Pazar günü TBMM açılışını yönetmesi beklenen Deniz Baykal kararını değiştirdi. Meclis'in açılışta ilk oturumunu İP'li Durmuş Yılmaz yönetecek.
Merkez Bankası'nın eski başkanı olan 1947 doğumlu Yılmaz en yaşlı üye sıfatıyla 8 Temmuz'daki oturumda açılışı yapacak.
Daha önce Deniz Baykal'ın açılış oturumunda yer alması bekleniyordu. Ancak Baykal kararını değiştirdi.
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