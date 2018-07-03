Deniz Baykal meclis kararını değiştirdi!

Pazar günü TBMM açılışını yönetmesi beklenen Deniz Baykal kararını değiştirdi. Meclis'in açılışta ilk oturumunu İP'li Durmuş Yılmaz yönetecek.

Merkez Bankası'nın eski başkanı olan 1947 doğumlu Yılmaz en yaşlı üye sıfatıyla 8 Temmuz'daki oturumda açılışı yapacak.

Daha önce Deniz Baykal'ın açılış oturumunda yer alması bekleniyordu. Ancak Baykal kararını değiştirdi.