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Deniz Baykal meclis kararını değiştirdi!

TBMM'de yeni dönemin açılışını yapacak isim olarak belirlenen Deniz Baykal'ın kararını değiştirdiği bildirildi.

03 Temmuz 2018 Salı 14:33
Deniz Baykal meclis kararını değiştirdi!

Pazar günü TBMM açılışını yönetmesi beklenen Deniz Baykal kararını değiştirdi. Meclis'in açılışta ilk oturumunu İP'li Durmuş Yılmaz yönetecek.

Merkez Bankası'nın eski başkanı olan 1947 doğumlu Yılmaz en yaşlı üye sıfatıyla 8 Temmuz'daki oturumda açılışı yapacak.

Daha önce Deniz Baykal'ın açılış oturumunda yer alması bekleniyordu. Ancak Baykal kararını değiştirdi.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 14:33
  1. Deniz Baykal
  2. durmuş yılmaz
  3. TBMM

YORUM YAZ

  • vezir bakırcıvezir bakırcı1 sa önce
    fikir değişikliği diye bişey yok bunlar palavra gerçek şu baykal ayağa bile kalkamıyor
  • MülayimMülayim1 sa önce
    Ayağa kalkmaktan aciz bir insanı ne diye milletvekili adayı yapıp seçtirirler? Milletvekilleri millete hizmet etmek için vardır. Hasta yatağında kime ne faydası var. Birde meclis oturumunu yönetmekten bahsediyorlar. Yıkılsın bu zihniyetler haram olsun
  • Yunus16Yunus161 sa önce
    ADAM YAŞLI VE HASTA. ŞARTLARI ZORLAMAYIN, EN YAŞLI BAYAN ÜYE OLSUN. MB ESKİSİ FETÖ KOKUYOR.İLERİDE KOKUSU ÇIKARSA !!!! TBMM YE LEKE OLUR. GELİN YOL YAKINKEN EN YAŞLI BAYAN ÜYE OLSUN . SORUN ÇÖZÜLMÜŞ OLUR
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