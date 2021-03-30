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Ekonomi Denis Şmıgal: Türkiye ile bu konuda anlaştık
Ekonomi

Denis Şmıgal: Türkiye ile bu konuda anlaştık

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Ukrayna ve Türkiye'nin 5 milyar dolarlık ticaret hacmini ikiye katlama konusunda anlaştığını belirterek, "İki ülke liderleri, karşılıklı ticarete ilişkin yeni anlaşmalarla ilişkileri ve iş birliğini bir üst seviyeye taşıma isteklerini dile getirmişlerdi" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 15:53:00 -
Denis Şmıgal: Türkiye ile bu konuda anlaştık

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Türk şirketlerinin, Ukrayna ekonomisine yatırımlarını çok önemsediklerini belirterek, iki ülkenin, 5 milyar dolarlık ticaret hacmini en az ikiye katlama konusunda anlaştığını bildirdi.

Ukrayna Hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Şmıgal, ülkede faaliyet gösteren Türk şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Şmıgal, toplantıda yaptığı konuşmada, iki ülkenin altyapı, endüstri ve ticaret alanlarında önemli fırsatları barındırdığını ifade etti.

Türkiye'nin, Ukrayna için çok önemli bir ticari ve ekonomik partner olduğunu vurgulayan Şmıgal, "Türk şirketlerinin, Ukrayna ekonomisine yatırımlarını çok önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Denis Şmıgal, iki ülke arasındaki ticaret hacminin neredeyse 5 milyar doları bulduğunu hatırlatarak, "Ukrayna ve Türkiye, bu rakamı en az ikiye katlama konusunda anlaştı. İki ülke liderleri, karşılıklı ticarete ilişkin yeni anlaşmalarla ilişkileri ve iş birliğini bir üst seviyeye taşıma isteklerini dile getirmişlerdi." diye konuştu.

Ülkesine yabancı yatırımcı çekmek için "UkraineInvest" hükümet ofisinin tekrar faaliyete geçtiğini ve Kamu-Özel Ortaklığı Destek Ajansının kurulduğunu aktaran Şmıgal, "Umuyorum ki bu adımlar ilişkilerimizin gelişimine katkı sağlayacaktır." dedi.

Türk şirketlerinin temsilcileri de kamu özel ortaklık formatının gelişmesinin ikili ilişkilerde gelecek vadettiğini belirtti. Temsilciler, Ukrayna makamlarının, ülkedeki yatırım ortamını geliştirdiğine dikkati çekti.

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