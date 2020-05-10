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Spor

Deneyimli spiker "Bu işte ben yokum" dedi, istifa etti! Nedenini tek tek açıkladı

Deneyimli spiker Ercan Taner, katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında Süper Lig'in de yayınlarını gerçekleştiren beIN Sports ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ercan Taner yakın tarihte yine sosyal medya hesabından koronavirüsü salgını dönenimde maçları anlatma görevini sürdürmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 00:05:00 -
Deneyimli spiker "Bu işte ben yokum" dedi, istifa etti! Nedenini tek tek açıkladı
Süper Lig yayıncı kuruluşu beIN Sports'ta görev yapan ünlü spiker Ercan Taner, kanal ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Ajansspor YouTube kanalında yayınlanan bir söyleşiye katılan Taner, "Yayıncı kuruluşta bu konularla ilgili sorumlu arkadaşımızla konuştum. Onlara da artık olmayacağımı söyledim. Hukukta biz buna mücbir sebep diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu işte yokum"

Ercan Taner kendi sosyal medya hesabından daha önce şu açıklamaları yapmıştı: "Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum, program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani; stattan stata koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır"

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