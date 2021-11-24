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Aktüel Denetimlik serbestlik izinleri uzatıldı mı? Açık ceza infaz izin süreleri ne kadar uzatıldı?
Aktüel

Denetimlik serbestlik izinleri uzatıldı mı? Açık ceza infaz izin süreleri ne kadar uzatıldı?

Cezaevinde bulunan mahkumları yakından ilgilendiren karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geldi. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin izin süreleri 31 Kasım’da sona erecekti. Açık cezaevlerindeki hükümlülerin koronavirüs nedeniyle izinli sayılmasına ilişkin düzenleme kabul edildi. Böylelikle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik izinlerinde süre bir kez daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 07:56:00 - 2021-11-24 07:56:32
Denetimlik serbestlik izinleri uzatıldı mı? Açık ceza infaz izin süreleri ne kadar uzatıldı?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi'ne ceza infazla ilgili yeni madde ihdas edildi.

Mecliste grubu bulanan partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddeyle, 90 bin hükümlünün beklediği "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi.

Açık ceza infaz izin süreleri ne kadar uzatıldı?

Buna göre, salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

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