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Yerel Deneme bahanesiyle bindiği 50 bin liralık motoru çaldı
Yerel

Deneme bahanesiyle bindiği 50 bin liralık motoru çaldı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde bir şahıs, deneme bahanesiyle bindiği 50 bin lira değerindeki satılık motosikleti sahibinin gözleri önünde çaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 19:50:00 - 2022-05-25 19:53:05
Deneme bahanesiyle bindiği 50 bin liralık motoru çaldı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde 50 bin lira değerindeki satılık motosiklet, deneme bahanesiyle binen bir şahıs tarafından sahibinin gözleri önünde çalındı.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Abdi İpekçi Caddesi üzeri Akyol Cami önünde meydana geldi. İddiaya göre, Gündar Kaplanoğlu'na ait 48 ADC 727 plakalı satılık motosikleti satın almak istediğini belirten bir şahıs, deneme bahanesiyle motosiklete bindi. Motosikletle biraz gezeceğini söyleyen şahıs geri gelmedi.

"Motosikleti denemek istediğini söyleyip çalıp kaçtı"

Kaplanoğlu, “Böyle bir hırsızlık olabileceği hiç aklıma gelmedi. Motosikleti denemek istediğini söyleyip çalıp kaçtı. Polise durumu bildirdim. Gören olursa bana ulaşmalarını rica ediyorum” dedi.

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