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Spor Denayer, Süper Lige geri dönüyor!
Spor

Denayer, Süper Lige geri dönüyor!

Lige Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta yönetim, stoper transferi için yoğun mesai harcarken Fransız basını Jason Denayer'in Beşiktaş'a transferinin yakın olduğunu yazdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 15:58:00 -
Denayer, Süper Lige geri dönüyor!

Lige Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş'ta yönetim, stoper transferi için yoğun mesai harcarken Fransız basını Jason Denayer'in Beşiktaş'a transferinin yakın olduğunu yazdı.

Beşiktaş'ta, Kayserispor maçının ardından gözler transfer çevrildi. Transfere ihtiyaç olduğunu dile getiren Valerien Ismael, kısa sürede transferlerin bitmesini bekliyor. Siyah-Beyazlı yönetim stoper transferi için yoğun mesai harcarken Fransız basını Jason Denayer'in Beşiktaş'a yakın olduğunu yazdı.

En önemli adaylardan biri Denayer!

Kartal'da, defans bölgesi için en önemli adaylardan biri Jason Denayer. Fransız basını, siyah beyazlıların, kadrosuna katmak istediği Jason Denayer transferindeki flaş bir detayı açıkladı.

Arabistan'da oynamak istemiyor

Fransız basınında yer alan habere göre Jason Denayer, Suudi Arabistan'dan iki resmi teklif aldı ancak 27 yaşındaki futbolcu Arap yarımadasında oynamak istemiyor.

Belçikalı stoperin bu kararının ardından Beşiktaş'a transferinin yakınlaştığı belirtildi. Haberde, bir süre önce durma noktasına gelen Beşiktaş ile Jason Denayer arasındaki görüşmelerin yeniden başladığı kaydedildi. Siyah beyazlıların, geçtiğimiz aylara göre bu transferde daha şanslı olduğu vurgulandı.

Jason Denayer'in Lyon ile sözleşmesi 1 Temmuz tarihinde sona erdi. Lyon formasıyla geçtiğimiz sezonda 20 karşılaşmaya çıkan Denayer, 3 gol katkısı sağladı.

Belçikalı oyuncu Türkiye'de Galatasaray formasını 50 kez giydi. Belçika Milli Takımı'nda da 35 kez görev alan Denayer, 1 kez rakip fileleri sarstı. 27 yaşındaki deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.

 

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