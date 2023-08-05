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Gündem Demokratik Alevi Dernekleri şeriat vurgulu açıklamasıyla halkı provoke etti!
Gündem

Demokratik Alevi Dernekleri şeriat vurgulu açıklamasıyla halkı provoke etti!

Yeniakit Publisher
2023-08-05 00:52:00 - 2023-08-05 01:04:42
Demokratik Alevi Dernekleri şeriat vurgulu açıklamasıyla halkı provoke etti!

Demokratik Alevi Dernekleri Genel Merkezi, bir bildiri yayınlayarak provokatif ifadeler kullandı.

Yapılan açıklamada, "Hükümet, Türk tipi İslam ve Şeriatı inşa etmeye çalışıyor." denildi.

"Mahkemeler yakında Şeriat fetvalarına göre karar verecek, eğitim dinselleştiriliyor." gibi halkı provoke edecek ifadelerin yer aldığı açıklamada, şu çağrı yapıldı:

Ülkedeki tüm sekülerler şeriat tuzağına karşı uyanık olmalı.

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