DEM’li vekilden TBMM’de açık tehdit! Hadi yap da görelim
Mersin ve Ağrı'da halay çekerek bebek katili Abdullah Öcalan sloganları atan ve terör örgütü PKK propagandası yapan terör sevicilerin gözaltına alınmasını hazmedemeyen DEM Partili Gülistan Koçyiğit, TBMM Genel Kurulunda tehditler savurdu. Koçyiğit, PKK propagandasını savunduğu konuşmasında “Kafamızın tepesini attırmayın” diyerek “Gerekirse TBMM’de halay çekeriz” ifadelerini kullandı.
TBMM Genel Kurulunda konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, terör örgütü PKK propagandası yapmaktan gözaltına alınan şahısları savunarak gerekirse aynı eylemi TBMM’de yapabileceğini söyledi.
DEM Partili Gülistan Koçyiğit, halay çekerek terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan ve sonrasında gözaltına alınan şahısları desteklediği konuşmasında “Kafamızın tepesini attırmayın. Vallahi davul zurnayı getirir, Meclis bahçesinde halay çekeriz. Yetmiyorsa Genel Kurul’da halay çekeriz. Yeter artık!” ifadelerini kullandı.
“Mesele halay değil, terör seviciliği”
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise meselenin halay çekmek olmadığını belirterek, "Mesele terör seviciliği, terörist ele başını överek mağdur konumuna düşmek ve mağdur edebiyatına sığınmak ile terörist elebaşını meşrulaştırmak veya aklama çalışmasıdır. Buna elbetteki sessiz kalınmaz, elbette ki müsaade edilmez." ifadeleriyle karşılık verdi
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