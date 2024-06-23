DEM'li milletvekilinin provokasyonunu Mardinliler bozdu! Vali Akkoyun'dan özür dilediler
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile beraberindeki AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday faciada hayatını kaybeden ailelere taziye ziyareti gerçekleştirirken, DEM Parti çirkin bir provokasyona soyundu.
Yangının başladığı ilk geceden itibaren Mazıdağı'nda bulunan Vali Akkoyun'a vatandaşların gösterdiği teveccühü DEM'li milletvekilleri hazmedemedi.
Vali Akkoyun sağduyulu davrandı!
Vali Akkoyun Yücebağ Mahallesi'ndeki vatandaşlara taziye ziyaretini sürdürürken, DEM Parti Mardin Milletvekili Saliha Aydeniz provokasyon yaptı. Devleti suçlayan DEM'li terör sevici karşısında Vali Akkoyun ve beraberindekiler sağduyulu davrandı. DEM'li vekile karşılık verilmedi.
Vatandaş validen özür diledi!
Yücebağ Mahallesi'ndeki vatandaşlar ise Vali'den özür dileyerek, "Bunlar bizden değil" ifadelerini kullandı.
DEM Parti milletvekiline bağıran köylüler, "Burası taziye evi buranın huzurunu bozmaya hakkınız yok. Defolun gidin buradan" tepkisini gösterdi.