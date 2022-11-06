Demirtaş'tan PKK'nın bombalamak istediği köprü için 'gözlerimizi yaşartan' istek! Can'cık'ın bu algısı elinde patlar

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Firari hain FETÖ yaltakçısı Can Dündar, Instagram hesabından terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin cezaevindeki eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, ailesiyle yaptığı ve geçen yıl Norveç televizyonunda yayınlanan propaganda içeren telefon görüşmesini paylaştı.

Can'cık'tan terör örgütünün siyasi taşeronu Demirtaş için algı operasyonu

Can Dündar, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, geçen yıl Norveç televizyonunda yayınlanan propaganda görüntülerine yer verdi.

6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi Demirtaş'tan duygu sömürüsü

Terör örgütü PKK'nın bombalamak istediği köprüler üzerinden duygu sömürüsü yapan Demirtaş, ailesine “Köprüden yavaş geçin, boğazı benim için seyredin” diyor.

Norveç televizyonu NRK'da yayınlanan o programda, Selahattin Demirtaş'ın eşi ve çocukları, cezaevinde Demirtaş'ı ziyarete giderken görüntülendi.

Terör örgütü PKK, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bombalama girişiminde bulunmuştu

2016 yılının Ekim ayında terör örgütü PKK tarafından Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü bombalamak için harekete geçmişti.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda terör örgütü PKK’nın bir eylem timinin İstanbul’da bulunan stadyumlar, polis ekiplerinin toplu olarak beklediği noktalar ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne saldırı hazırlığında olduğunu belirlemişti.

TEM ekipleri İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlı operasyon düzenleyerek eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalanmıştı.

Teröristlerin keşif yaptığı noktalar ise şu şekilde sıralamıştı;

“Taksim Meydan’ında bulunan Çevik Kuvvet noktası, Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksekokulu, Üsküdar’da bulunan polis lojmanları, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bulunan Boğaz Köprülerini Koruma Şube Müdürlüğü binası, Kadıköy’de bulunan Ülker Stadyumu Fenerbahçe Spor Kompleksi ve çevresinde bulunan çevik kuvvet polis noktaları, Galatasaray Türk Telekom Arena Kompleksi ve çevresindeki çevik kuvvet noktaları, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu ve çevresinde bulunan çevik kuvvet noktaları ile Yenişafak Gazetesi yerleşkesi içerisinde görev yapan çevik kuvvet polis noktası ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün giriş ve çıkış ayakları”