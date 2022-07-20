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Medya Demirtaş’tan Akşener’e mesaj! Vay anasını, meğer işin aslı bambaşkaymış
Medya

Demirtaş’tan Akşener’e mesaj! Vay anasını, meğer işin aslı bambaşkaymış

Abdulkadir Selvi, “HDP, PKK’nın uzantısıdır” diyen Meral Akşener’e, “HDP, PKK’nın uzantısı değildir” diye yanıt veren Selahattin Demirtaş'ın, bu tür çıkışlarla aslında ne yapmak istediğini masaya yatırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-20 12:07:00 -
Demirtaş’tan Akşener’e mesaj! Vay anasını, meğer işin aslı bambaşkaymış

Abdulkadir Selvi, “HDP, PKK’nın uzantısıdır” diyen Meral Akşener’e, “HDP, PKK’nın uzantısı değildir” diye yanıt veren Selahattin Demirtaş'ın, bu tür çıkışlarla aslında ne yapmak istediğini masaya yatırdı. "Demirtaş, Meral Akşener’in direncini kırmaya çalışıyor. Bütün amacı cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, HDP’nin de 6’lı masada olması. Yok öyle 7’nci parti olarak masada oturması şeklinde değil. HDP, cumhurbaşkanı adayını belirleyen irade olmak istiyor. Demirtaş, Akşener’e yazdığı üstü örtülü mektuplarla bu yolu açmaya çalışıyor. Akşener’in elini rahatlatacak mesajlar vermesinin nedeni o" diyen Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Selahattin Demirtaş, “Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim” demişti. Meral Hanım da, “Güneydoğu’da şöyle bir gelenek var; kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız. Evin en yaşlısı tarafından karşılanır. Sonra, kapıdan çıkıp gittikten sonra davanız devam eder” diye yanıt vermişti. Yani kapıyı kapatmamıştı.

Selahattin Demirtaş, önceki gün Meral Akşener’e yine bir mesaj verdi. Ama bu kez ismini zikretmeden.

“HDP, PKK’nın uzantısıdır” diyen Akşener’e, “HDP, PKK’nın uzantısı değildir” diye yanıt verdi.

Selahattin Demirtaş aslında bir süredir Meral Akşener’e yönelik mesajlar veriyor. Bunu neden yapıyor sorusunun yanıtını sona bırakıyorum. Ama bir süre önce HDP’ye Türkiyelileşmeyi önermişti.

Haberimiz olmadı ama anlaşılan o ki HDP, bir hafta içinde Türkiyelileşmeyi tamamlamış. Çünkü Selahattin Demirtaş, “HDP tam bir Türkiye partisidir” dedi.

Demirtaş ‘Türkiye partisi’ deyince, HDP Türkiye partisi olmuyor.

Demirtaş, ‘HDP, PKK’nın uzantısı değil’ dediği için HDP, PKK’nın uzantısı olmaktan kurtulamaz. Çünkü buna öncelikle Kandil izin vermez.

Demirtaş’ı HDP eş genel başkanlığına getiren kimdi? Kandil değil miydi?

KILIÇDAROĞLU TAMAM

Demirtaş’ın PKK ile devleti eşit hale getirme kurnazlığını bir kenara not edip neden ısrarla Meral Akşener’e mesaj verme gayreti içinde olduğuna değinmek istiyorum.

Demirtaş, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde Kılıçdaroğlu’nda bir sorun görmüyor. HDP’yi tatmin etmek için Suriye ve Irak tezkeresi ile Libya tezkeresinin oylamasında dahi HDP’nin peşine takıldı. Kılıçdaroğlu’nun ortak cumhurbaşkanı adayı olmak için yapamayacağı bir şey olmadığı anlaşıldı.

ISRARLA AKŞENER

Demirtaş, Meral Akşener’in direncini kırmaya çalışıyor. Bütün amacı cumhurbaşkanı adayı belirlenirken, HDP’nin de 6’lı masada olması. Yok öyle 7’nci parti olarak masada oturması şeklinde değil. HDP, cumhurbaşkanı adayını belirleyen irade olmak istiyor.

Demirtaş, Akşener’e yazdığı üstü örtülü mektuplarla bu yolu açmaya çalışıyor. Akşener’in elini rahatlatacak mesajlar vermesinin nedeni o..."

 

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Yorumlar

mizan

hdp, pkk nın uzantısı değil kendisidir demiştir. Yani pkk ile hdp aynıdır, aynı çanağa işerler, aynı çanaktan alırlar.

hatırla

Adam % bilmem kaç oyla türkiyede tek söz hakkına sahip olmak istiyor halbuki diğer partilerinde HDP nin aldığı % bilmem kaç oydan fazla oy oranları var ama söz sahibi olamıyorlar
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