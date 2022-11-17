Demirtaş Devleti suçlayıp, PKK’yı aklamaya çalıştı
Taksim’deki terör saldırısı sonrası “Kim hangi amaçla yapmış olursa olsun, sivilleri hedef alan her saldırı terördür, lanetliyorum” diyerek göz boyayan HDP’nin terörden tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, fondaş T24’ün internet sitesine yazdığı skandal yazısında ise “Devlet içinden destek alınmadan, böylesi vahşi bir katliam İstiklal’in göbeğinde yapılabilir miydi?” sözleriyle hedef saptırıp, PKK’yı aklamaya kalkıştı.
SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL
Skandal açıklamayı Akit’e değerlendiren İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Topdemir, “Önceki yıllarda Öcalan’dan taktik alınır, Kandil uygulardı. Şimdi Demirtaş devleti suçlayarak Öcalan’dan rol çalıyor. İstiklal’de ise derin PKK var. Örgütten ayrı yönlendirilen bu güçler, kamuoyunda belirsizlik iklimi meydana getirmek için ‘Suriye’ye atıf yapmak istedi” dedi.
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