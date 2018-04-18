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Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

4 Kasım 2016'dan beri cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya 'Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz' dedi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:04
Demirtaş Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, avukatları aracılığıyla gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA ADAY OLACAK MI?

 Demirtaş, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda HDP'nin yetkili kurullarının gerekli tartışmaları yaptığını, ortaya somut bir şey çıkması durumunda parti merkezince açıklama yapılacağını kaydetti. 

Kendisinin cumhurbaşkanı adayı olup, olmayacağına ilişkin Demirtaş, "Siyasi yasaklı olsam da olmasam da aday olsam da olmasam da HDP ve şahsım, cumhurbaşkanlığı seçiminde çok iddialıyız ve sonucu kesinlikle bizim tutumumuz belirleyecek. Önce gelişmeleri bir izleyip, adaylık konusunu ondan sonra değerlendireceğiz" dedi. 

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 13:04
  1. Edirne
  2. Selahattin Demirtaş

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  • BİLGİNBİLGİN28 dk önce
    Doğru sizin tutumunuz belirliyorhep sayın Cumhur Başkanının yanında olduğunuzdan kazandı değilmisöylediklerine kendin inanıyormusun..
Bugünkü Akit

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