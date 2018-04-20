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Demirtaş aday olacak mı? HDP'den cevap

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın aday olup olmayacağı konusunda HDP Parti sözcüsü Ayhan Bilgen, açıklamalarda bulundu.

20 Nisan 2018 Cuma 15:39
Demirtaş aday olacak mı? HDP'den cevap

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars Milletvekili ve Parti sözcüsü Ayhan Bilgen, pazar günü yapacakları toplantıda aday belirleme yöntemini belirleyeceklerini söyleyerek, "Elbette ki kamuoyunda öneriler var. Sayın Demirtaş'ın da kendi beyanları var. Şüphesiz hem öneriler hem beyanlar mutlaka dikkate alınacaktır" dedi.

HDP'li Bilgen partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, ilk olarak erken seçim kararını değerlendirdi. Erken seçimi, 'baskın seçim' olarak değerlendiren Bilgen, "Seçimlere medyaya yönelik baskınların, tutuklamaların, keyfi gözaltıların yoğun olduğu bir ortamda gidiyoruz. Bu bile aslında başlı başına bu seçimlerin hangi koşullarda gerçekleşeceğini göstermeye yetiyor bile" dedi.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ile ilgili olarak Bilgen, "Bizim milletvekillerimizin bu açıdan korkuları, kaygıları yok. Hiç bir vekilimiz koltuğa yapışmış değil ve hiç bir vekilimiz aman aman orada olmanın hevesi derdi içerisinde değil. Ama bu ceza iki vekilimize verilmiş değil. Bu ceza doğrudan doğruya onları seçen halka yönelik bir iradeyi tanımamak tavrıdır" diye konuştu.

Bilgen, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili soruya ise şu şekilde cevap verdi: "Biz Pazar günü yapacağımız toplantıda hem cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili hem de milletvekilleri ile ilgili aday belirleme yöntemimizi belirleyeceğiz. Elbette ki kamuoyunda öneriler var. Sayın Demirtaş'ın da kendi beyanları var. Şüphesiz hem öneriler hem beyanlar mutlaka dikkate alınacaktır. Ama süreç başlamadığı için bu tartışmalara dair somut bir şey söylemek benim açımdan mümkün değil. Ama önümüzdeki günlerde takvim çok kısa yani parti kurullarında bir eğilim, yaklaşım ortaya çıkacaktır. Biz öncelikle kazanmayı hedefliyoruz." - Ankara

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:39
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