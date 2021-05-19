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Ekonomi Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 4 öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 13:26:00 -
Demiroğlu Bilim Üniversitesi 4 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve  Atanma Yönetmeliğinin  ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe,  YÖK  formatında  öz  geçmiş,  yayın  listesi,  yayınlar,  diploma  ve  uzmanlık belgesinin  noter  tasdikli  kopyaları  ile  YDS,  ÜDS  veya  KPDS  sonuç  belgesi,  nüfus  cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya  ile  birlikte  şahsen  Tıp  Fakültesi  Dekanlığı  (Büyükdere  Cad.  No:  120/1  Esentepe-Şişli adresine teslim etmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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