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Spor Demir Grup Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Spor

Demir Grup Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-10-24 19:37:41 -
Demir Grup Sivasspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.

Futbolcular, yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Demir Grup Sivasspor ile Çaykur Rizespor, 26 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.




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