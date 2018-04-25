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Demir eksikliği davranış bozukluğuna sebep oluyor

Demir eksikliğinin anne karnındayken bebekleri etkileyeme başladığını söyleyen Dr. Cengizhan Elmas, çocuklarda davranış bozukluklarına neden olduğunu açıklayarak önemli uyarılarda bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:04
Demir eksikliği davranış bozukluğuna sebep oluyor

Dirim Yaşam Akademisi'nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Cengizhan Elmas, yaşamsal gereklilikteki bir element olan demirin eksikliğinin, çocuklarda yol açtığı sorunlar hakkında önemli bilgiler verdi.

ANNE KARNINDAYKEN ETKİLEMEYE BAŞLIYOR

Demir eksikliğinin gelişen beyin üzerine etkileri anne karnında başlıyor. Gebelik sürecinde yetersiz demir depoları olan annelerin bebekleri ile normal depoları olan gebelerin bebekleri karşılaştırıldıklarında; öğrenme, hafıza ve davranış gelişiminde rol oynayan beyinsel nörotrofik faktör daha düşük oranda. Demir eksikliği ağırlaştıkça farklılık daha da belirginleşiyor.

DİKKAT VE ODAKLANMA SORUNU

Demir eksikliği zamanında saptanamadığında; beyinsel fonksiyonları ve sinir sistemini etkileyebilecek bir sürece girilmiş oluyor. Sadece çocuğun motor hareketlerinde değil; duygusal, sosyal, bilişsel gelişiminde sorunlarla kendini gösteriyor. Demir eksikliği, çocukların dikkat ve odaklanmada sorun yaşamalarına yol açabiliyor, sosyal ve fiziksel çevrelerindeki uyaranlara daha az pozitif yanıt veriyorlar. Yapılan analizler kısa dikkat süresi yanı sıra; bu çocukların mutsuz, çabuk korkan, etkileşimlerinin daha az ve hatta gergin olduklarını rapor ediyor. Uzun süre devam eden eksiklik, zeka (IQ) düzeyinde azalmaya neden oluyor. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite yanı sıra okul performansında da düşme görülüyor.

 

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:04
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