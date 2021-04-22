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Spor Demba Ba'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Başakşehir'den açıklama geldi
Spor

Demba Ba'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Başakşehir'den açıklama geldi

Başakşehir ile sözleşmesi feshedilen Demba Ba'nın 'fermuar'lı paylaşımıyla ilgili Göksel Gümüşdağ'dan bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 17:30:00 -
Demba Ba'nın paylaşımı ortalığı karıştırdı! Başakşehir'den açıklama geldi

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın ayrılığıyla ilgili konuştu. Senegalli'nin sözleşme feshi sonrası yaptığı "Fermuar"lı paylaşımla ilgili konuşan Gümüşdağ, "Yanlış anlaşıldığını bana söyledi. Kendisi gereken açıklamayı yapacak. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesh ettik" dedi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Demba Ba'nın sözleşme feshi konusunda konuştu.

Oyuncunun sözleşme feshi sonrası yaptığı fermuarlı paylaşımla ilgili Gümüşdağ, "Demba Ba, bizim için çok kıymetli bir futbolcu. Takımımıza önemli katkılar sağladı. Fakat yönetim kurulumuzun aldığı karar sonrası kendisi ile yollarımızı ayrıma kararı aldık. Sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshettik. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaştığı fototğraf için de özür diledi. Paylaşımının kulüple alakalı olmadığını söyledi ve yanlış anlaşıldığını bana aktardı" açıklamasını yaptı.

Demba Ba'nın kendisini çok iyi ifade eden bir futbolcu olduğunu vurgulayan Gümüşdağ, "Paris Saint Germain maçında yaşanan ırkçılık olayında da gördük" diye konuştu. (NTV Spor)

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