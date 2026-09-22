DEM Partili Bakırhan: Demokratik toplum süreci 86 milyon için kazanım sağlayacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ankara'da Alevi dernek ve vakıf temsilcileriyle yapılan görüşmede "Barış ve demokratik toplum sürecinin hedefine ulaşması sadece Kürtler için değil; Aleviler ve Türkiye'de yaşayan 86 milyon için çok önemli bir kazanım sağlayacaktır" dedi.

Bakırhan ile Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları, Ankara'da bir otelde düzenlenen programda Alevi dernek ve vakıflarını temsil eden isimlerle buluştu. Burada konuşan Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Alevi kurumlarıyla yürütülen görüşmelerin ortak bir yol haritası oluşturacağını söyledi.

"Nihai hedef sadece barış değil, demokrasidir; eşit yurttaşlıktır, haktır, hukuktur, adalettir" diyen Bakırhan, masada yalnızca Kürtlerin bulunmadığını, masanın etrafında başta Alevi canlar olmak üzere herkesin yer aldığını, sürecin Kürtlerin olduğu kadar Alevilerin ve ezilenlerin de süreci olduğunu kaydetti.

Bakırhan, sürecin ilk aşamasında barış ve çatışmasızlığın konuşulduğunu, sonraki aşamaların ise demokrasi ve hukuk zemininde ilerleyeceğini aktardı.

'Alevilerin olmadığı bir sürece rızalık vermeyiz'

Rızalığın koşullarını da anlatan Bakırhan, şöyle konuştu: "Herkes iyi bilsin ki rızalık ancak hukuka, tanınmaya verilir. Rızalık, Alevilerin kendisini eşit yurttaş hissettiği bir sürece verilir. Alevilerin olmadığı bir sürece DEM Parti'nin de rızalık vermeyeceğini bir kez daha belirtmek istiyorum."

Farklılıklarını ve kimliklerini koruyarak masanın etrafında oturduklarını söyleyen Bakırhan, amaçlarının kimsenin kimseye benzemesi değil, herkesin özgürlüklerini koruyarak ortak bir gelecek kurması olduğunu ifade etti.

Program, Alevi dernek ve vakıf temsilcilerinin talep ve önerilerini dile getirdiği basına kapalı toplantının ardından sona erdi.