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Aktüel Delta Kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini vurmaya başladı
Aktüel

Delta Kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini vurmaya başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 09:55:37 -
Delta Kasırgası ABD'nin Louisiana eyaletini vurmaya başladı

ANKARA (AA) - ABD'nin Louisiana eyaleti Delta kasırgasının etkisi altına girdi.

BBC'nin haberine göre, Louisiana'nın Creole bölgesini dün 2. kategori kasırga seviyesinde vurmaya başlayan Delta'nın rüzgar hızı saatte 155 kilometreyi buldu.

İç kesimlere ilerledikçe etkisini yitiren ve 1. kategoriye çekilen Delta, eyalette elektrik kesintilerine neden oldu.

Louisiana'dan Mississippi'nin kuzeyine ve Tennessee Vadisi'ne ilerlemesi beklenen kasırga nedeniyle okullar ve resmi kurumlar kapatıldı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, halka yardım için 2 bin 400 Ulusal Muhafızın seferber edildiğini açıkladı.

Eyalette ağustos ayında da 4. kategori seviyesindeki Laura kasırgası etkili olmuş ve hasara yol açmıştı.

Laura kasırgası nedeniyle Louisiana'da hala 6 binden fazla kişinin otel gibi geçici mekanlarda yaşadığı belirtiliyor.



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