Delilik ve dahilik arasındaki ünlü yazarlar

Ezra Pound

ABD’nin en önemli yazarlarından. Edebiyatın birçok türünde eşsiz eserler verdi. 1945 yılında "vatana ihanet" iddiasıyla hapse atıldıktan sonra ruhu bir bunalım geçirdi. Akıl hastanesine yatırıldı. sonra, akıl hastanesine yerleştirildi. 13 yıl kaldığı akıl hastanesinde ‘narsisitik kişilik bozukluğu’ teşhisi kondu. Hayatının son demlerinde ise şizofreni belasıyla boğuştu

Tennessee Williams

Ailesinin birçok ferdinde de ruhsal bozukluklar vardı. Gençliğinde majör depresif ataklar geçirdi. Alkol ve uyuşturucu illetine bulaştı. Hayatındaki bütün olumsuzluklara rağmen birçok önemli esere imza attı.

Kurt Vonnegut

Annesi, yazar 22 yaşındayken intihar etti. Bu intihara tanıklık yakasını ömür boyu bırakmayacak bir ruhsal bozukluğunda kapısını araladı. Eserlerinin birçoğunu bu ruhi bunalımlar döneminde verdi. 1984 yılında intihar girişiminde bulunduysa da kurtarıldı.

Paulo Coelho

Farklı olmasının bedelini yanlış psikolojik tedavilerle ödedi. Çocukluğu döneminde anne babası tarafından çoğu kez akıl hastanesine götürüldü. Okul yaşamında arkadaşlarından izole ve mutsuzdur. Deli olmadığını ispatlama çabaları hep boşa gitse de yalıtılmışlığın verdiği etkiyle hep depresif bir hayat yaşadı. Yaşadıklarını yazdı.

David Foster Wallace

ABD’nin yakın dönemde yetiştirdiği en yetenekli yazarlarından biriydi. Ömrünün büyük bir bölümünde depresyonla mücadele etti. 2008’in Eylül ayında yaşamına son verdi.

Philip K. Dick

Gençliğinin büyük bir bölümünü depresyonlar ve ruhu bunalımlar içinde geçirdi. Yaşı ilerledikçe görsel ve işitsel halisülasyonlaryaşamaya başladı. Bütün olumsuzluklara rağmen birçok kaliteli eseri yazın dünyasına kazandırdı. Hayatının bir bölümünde ise akıl hastanesine yolu düştü.

Jack London

Bibolar bozukluk hastasıydı. Bu nedenle intihar girişimlerinde bulundu.

Virginia Woolf

Ünlü İngiliz yazar 2. Dünya savaşının dehşetini iliklerine kadar yaşadı. Son eserini verdikten sonra büyük bir ruhu bunalıma girdi. Yaşadığı depresyonun tetiklemesi sonrası intihar etti.

Charles Baudelaire

Avrupa aydınlanmasına katkı vermiş Fransız yazar hayatı boyunca ruhsal problemlerle boğuştu. Bohem bir hayatı tercih eden Baudelaire, bipolar bozukluk hastasıydı.

Soren Kierkegaard

Varoluş felsefesinin kuramcısı Danimarkalı yazar. Hayatının her safhasında ruhi bunalımlarla mücadele etmek zorunda kaldı. Delilik ve dahilik arasında gitti geldi.