Dele Alli transferinde büyük pürüz!

Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan kadrosuna katmak istediği Dele Alli transferinde pürüz çıktı.

ASpor'a göre, daha önce satın alma opsiyonu ve kiralama ücreti için Beşiktaş'la anlaşmaya yakın olan Everton, bu konularda fikir değişikliği yaşadı.

İlk etapta İngiliz yıldız için kiralama ücreti istemeyen Everton'ın, şu an Beşiktaş'tan ücret talep ettiği belirtildi.

İngiliz ekibinin ayrıca, daha önce 7-7.5 milyon euro seviyelerinde konuşulan satın alma maddesini de 9-9.5 milyon euro'ya çıkarmak istediği aktarıldı.

Beşiktaş'ın, Everton'ın bu yeni taleplerini çözmeye çalıştığı kaydedildi.

Dele Alli'nin de yeni bir sayfa açmak adına Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.