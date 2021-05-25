DEİK Afrika ile ticareti geliştirecek

Gözbaşı, Afrika Günü’nün, kıtanın zengin tarihini, kültürel çeşitliliğini ve ekonomik potansiyelini kutlamak için değerli bir fırsat olduğuna belirterek, “DEİK olarak, Afrika Birliği’nin ve Afrika kıtası milletlerinin bu anlamlı gününü kutluyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da benzeri görülmemiş bir küresel salgın (Kovid-19) mücadelesinin arka planında kalan Afrika Günü vesilesiyle Afrika ülkelerinin Ankara’daki diplomatik misyon şefleri iş birliğiyle yaptığımız kutlama etkinliğini bu yıl yapamamanın burukluğunu yaşıyoruz” dedi. Gözbaşı, Türkiye olarak, gelecek yıllarda Afrika kıtası ile ticaretin daha fazla artırılabileceğine dikkati çekerek, “Afrika ile 2020 yılında olan 14,3 milyar dolar dış ticaretimizi artırmak için bazı prensiplerde bir anlayış gerekiyor. Kıtanın ticaret hacmi boyutunun yaklaşık 2,5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor” yorumunda bulundu.