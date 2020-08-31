  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Dehşeti yaşadı! Uçurtmasının ipine dolandı metrelerce havaya savruldu
Dünya

Dehşeti yaşadı! Uçurtmasının ipine dolandı metrelerce havaya savruldu

Tayvan’da 3 yaşında bir kız çocuğu uçurtma uçurmak için sokağa çıktı. Rüzgarın gücüne yenik düşen çocuk metrelerce havaya yükselerek korku dolu anlara neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 14:33:00 -

3 yaşında bir kız çocuğu uçurtma uçurmak istedi. Havada süzülen uçurtma rüzgarın şiddeti ile daha da havalandı. O anda iplere dolanan kız çocuğu uçurtma ile birlikte gökyüzüne doğru savruldu.

Olay Tayvan’da meydana geldi. Uçurtmasının ipine dolanan kız çocuğu rüzgarın şiddeti ile havaya savruldu. Şiddetin azalması ile yere doğru inen küçük çocuk kalabalık insan topluluğu bulunan alanda vatandaşların yardımı ile yara almadan kurtuldu. Oradaki vatandaşlar tarafından çeklien görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Yaşanan korku dolu anlar, ülke gündeminde 1. sıraya oturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Gündem

Ömer Vehbi Hatipoğlu'ndan Nihat Hatipoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse yakalandığını açıklayan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili son bilgiyi kardeş..
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Macron'dan küstah sözler: Türkiye’ye karşı bunu uyguluyoruz
Dünya

Macron'dan küstah sözler: Türkiye’ye karşı bunu uyguluyoruz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladıklarını i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı