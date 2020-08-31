Dehşeti yaşadı! Uçurtmasının ipine dolandı metrelerce havaya savruldu

3 yaşında bir kız çocuğu uçurtma uçurmak istedi. Havada süzülen uçurtma rüzgarın şiddeti ile daha da havalandı. O anda iplere dolanan kız çocuğu uçurtma ile birlikte gökyüzüne doğru savruldu.

Olay Tayvan’da meydana geldi. Uçurtmasının ipine dolanan kız çocuğu rüzgarın şiddeti ile havaya savruldu. Şiddetin azalması ile yere doğru inen küçük çocuk kalabalık insan topluluğu bulunan alanda vatandaşların yardımı ile yara almadan kurtuldu. Oradaki vatandaşlar tarafından çeklien görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Yaşanan korku dolu anlar, ülke gündeminde 1. sıraya oturdu.