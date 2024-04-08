Dehşete düşüren trafik kazası faciası: 12 ölü!
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde üç aracın karıştığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Endonezya'nın Batı Java eyaletinde üç aracın karıştığı kazada 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Batı Java eyaletinin Karawang şehrindeki bir otoyolda meydana geldi.
Ülke medyasına göre içinde 9 kişinin bulunduğu bir otomobil, aniden arkadan gelen bir otobüsle çarpıştı. Ardından arkadan gelen başka bir otomobil de kazaya karıştı.
Kazada her iki otomobilde yangın çıktı. Kazada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İLKHA)
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