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Yerel Dehşete düşüren olay! 3 lise öğrencisi kolaya fare zehri katıp içti
Yerel

Dehşete düşüren olay! 3 lise öğrencisi kolaya fare zehri katıp içti

Şanlıurfa'da 3 lise öğrencisi kız arkadaş, marketten aldıkları kolaya fare zehri katıp okulun tuvaletinde içti. Rahatsızlanan öğrenciler hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 23:33:00 - 2022-11-07 23:38:30

Şanlıurfa’da kolaya kattıkları fare zehrini içtikleri iddia edilen 3 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hilvan ilçesinin Bağlar Mahallesi'ndeki kız teknik ve Anadolu lisesinde yaşandı. İddiaya göre lisede okuyan M.K. (15), H.Ö. (18) ve Z.C. (15) isimli kız öğrenciler, marketten aldıkları kolaya fare zehri katıp okulun tuvaletinde içti.

Hastaneye kaldırıldılar

Öğrencilerin kustuğunu fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. 3 öğrenci, öğretmenlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kız öğrencilerin neden fare zehri içtikleri henüz bilinmezken, olayın intihar girişimi olup olmadığı araştırılıyor.

Soruşturma başlatıldı

Öğrencilerin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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