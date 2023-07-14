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Aktüel Dehşete düşüren New York'un seri katili zanlısı yakalandı! Böyle olay görülmedi: 27 yıl sayısız ceset
Aktüel

Dehşete düşüren New York'un seri katili zanlısı yakalandı! Böyle olay görülmedi: 27 yıl sayısız ceset

Yeniakit Publisher
2023-07-14 22:51:00 -
Dehşete düşüren New York'un seri katili zanlısı yakalandı! Böyle olay görülmedi: 27 yıl sayısız ceset

1996-2010 yılları arasında sayısız cinayet işleyen ve bu kurbanları aynı plaja ... yılından 2010'lu yıllara kadar bir seri katil üst üste cinayetler işledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük eyaletlerinden olan New York'ta 1996 yılından 2010’lu yıllara kadar bir seri katil üst üste cinayetler işledi. Long Island bölgesinde bulunan cesetler ve delillere rağmen yıllardır seri katile dair bir iz bulunamadı.

2010'DA FARK EDİLDİ

Long Island’daki polis departmanında görevli polis memuru John Mallia, 2010’un aralık ayında yaklaşık yedi ay önce kaybolduğu bildirilen Shannan Gilbert isimli kişiyi arıyordu. Mallia’nın yanında özel eğitimli arama kurtarma köpeği de vardı. Mallia bu arama çalışması sırasında Gilbert’e dair herhangi bir iz yerine korkunç bir gerçeği ortaya çıkarttı. Milla bölgede 50 metre aralıklarla gömülmüş 4 kadın cesedi buldu! Cesetler, “Gilgo Dörtlüsü” olarak adlandırıldı.

KORKUNÇ SES KAYDI

Tam 1 sene sonra plajda 6 ceset daha bulundu, birçoğunun ise kimliği tespit edilemedi. Yeni bulunan cesetlerle birlikte soruşturma daha da derinleşti. Mayıs 2022’de Shannan Gilbert’in kaybolduğu gece polis ile yaptığı telefon görüşmesinin kaydı basınla paylaşıldı. 21 dakika boyunca devam eden kayıtta Gilbert’in 'Benden sonra birisi daha var' dediği duyuldu.
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59 YAŞINDA YAKALANDI MESLEĞİ MİMAR

Öte yandan aradan geçen yıllara rağmen ABD polisi seri katil olduğu düşünülen kişiyi yakaladı. 59 yaşındaki Rex Heuermann isimli kişi tutuklandı ve önümüzdeki saatlerde mahkemeye çıkartılacağı bildirildi.

Long Island'da doğup büyüdüğü belirlenen Rex, 1987'den beri Manhattan'da çalıştığını ifade etti. Polis tarafından yapılan açıklamada ise Rex'in tecrübeli bir mimar olduğu aktarıldı.

EVİ VE GÖL ARANIYOR

Eyalet polisi, yerel şerifler, Suffolk İlçe Bölge Savcılığı ve FBI'ın bile dahil olduğu gelişmede ekipler an itibariyle Rex'in evini ve yakınındaki küçük gölü didik didik arıyor. Evde ve gölde ne bulunduğuna dair henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.

 

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