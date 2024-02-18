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Yerel Dehşete düşüren görüntü! Camide Kur'an-ı Kerim talebelerini bıçakla tehdit etti
Yerel

Dehşete düşüren görüntü! Camide Kur'an-ı Kerim talebelerini bıçakla tehdit etti

Yeniakit Publisher
2024-02-18 22:04:00 - 2024-02-18 23:04:04

Diyarbakır'da bir camide Kur'an-ı Kerim eğitimi alan küçük çocukların yaramazlık yaptığını iddia eden yaşlı adam, bıçakla “uslu durun” uyarısı yaptı. Dehşete düşüren görüntü tepki toplarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, 13 Şubat tarihinde saat 17.30 sıralarında Bağlar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'nde meydana geldi. Caminin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, Kur'an eğitimi alan öğrenciler, iddiaya göre yaramazlık yapınca yaşlı bir adam tarafından sözlü şekilde uyarıldı.

Bıçakla 'uslu durun' uyarısı yaptı

 

Dışarı çıkan yaşlı adam, tekrar yaramazlık yapıldığını görünce elinde bıçakla geri dönerek çocuklara “Uslu durun” dedi. Bunun üzerine çocukların camiden çıktığı görüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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