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Yerel Dehşete düşüren anlar! Fabrikadaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yerel

Dehşete düşüren anlar! Fabrikadaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tuzla'da 3 işçinin hayatını kaybettiği 9 kişinin de yaralandığı fabrikadaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-29 17:14:00 - 2022-04-29 17:20:29

Tuzla’da bir fabrikada büyük çaplı patlamanın ardından yangın meydana geldi. İlk patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde fabrikada patlama yaşandığı ve ardından çıkan yangın esnasında tekrar bir patlamanın daha gerçekleştiği görüldü.

Patlamada 3 işçi öldü 9 işçi yaralandı

Tuzla’da Vernikçiler Sanayi sitesi içerisinde bulunan bir vernik fabrikasında saat 13.00 sıralarında büyük çaplı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrika alevlere teslim oldu. Olayda 9 işçi yaralanırken 3 işçi ise hayatını kaybetti.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Fabrikada ilk patlama anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde fabrikada şiddetli bir patlamanın meydana geldiği görülüyor.

Ardından fabrikada çıkan yangın esnasında tekrar bir patlamanın daha yaşandığı, çevredekilerin büyük panik yaşadığı görülüyor.

İstanbul'daki fabrikada yaşanan patlamayla ilgili flaş açıklama
İstanbul'daki fabrikada yaşanan patlamayla ilgili flaş açıklama

Yerel

İstanbul'daki fabrikada yaşanan patlamayla ilgili flaş açıklama

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