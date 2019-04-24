0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Dehşet veren olay! Gözüne çivi saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Visam Alkora'nın gözüne, çalışırken çivi saplandı.

24 Nisan 2019 Çarşamba 13:53
Dehşet veren olay! Gözüne çivi saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Visam Alkora'nın (26) gözüne zımba çivisi saplandı. Hastanede ameliyata alınan Alkora'nın gözündeki çivi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde bir mobilya atölyesinde çalışan Suriye uyruklu Visam Alkora'nın kullandığı otomatik zımbalama tabancası arıza yaptı. Tabancayı tamir etmek isterken Alkora'nın gözüne tabancadan fırlayan zımba çivisi saplandı. Alkora, gözüne saplanan zımba çivisiyle, atöyledeki çalışanlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Alkora'nın gözündeki çivi, yaklaşık 2 saat süren operasyonla çıkarıldı.

Öte yandan Alkora'nın görme kaybı yaşamayacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 13:53
  1. Bursa
  2. İnegöl ilçesi
  3. Visam Alkora
  4. gözüne çivi saplandı
  5. iş kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Barut Fıçısı” adlı tiyatro oyunu, Kartal’da yoğun ilgi gördü
    1. “Barut Fıçısı” adlı tiyatro oyunu,..
    2. Spot piyasada elektrik fiyatları
    3. Ekonomik koşullar Gazzeli yazarı..
    4. Irak Türkmen Cephesi'nin 24. kuruluş..
    5. Bakan Selçuk: “Kadın işgücüne katılım..
    6. ANALİZ - Ermeni meselesinde artık..
    7. İdlib’deki patlamada ölü sayısı 15’ye..
    8. Başkan Erbaş, İran Büyükelçisi..
    9. ÇDSO'dan "23 Nisan Konseri"
    10. “KYK Gençleri Kortta” projesi Ağrı’da..
    11. Muş spor kenti olacak
    12. Esgin’den Bursa’ya tematik..
    13. Gümüşhane tarihinde bir ilk
    14. 3 çocuk annesi kadının yaptığı şok etti
    15. Uşak’ta 23 Nisan dolayısıyla uçurtma..
    16. Asansörün kabini düşünce yaşamını..
    17. İstanbul Arel Üniversitesi'nden bahar..
    18. Hatayspor'dan çocuklara 23 Nisan..
    19. Büyükşehir’den ’Kanser Semineri’ne..
    20. Trabzonspor, Fenerbahçe’yi yıkacak..
    21. Denizlili gençlerin bileğini kimse..
    22. Erdem: “Arap sermayesinin varlığı..
    23. Bilal Erdoğan öğrencilerle bir arada
    24. Süper Lig'de fırtınalar estiriyordu!..
    25. KAYSERmall ‘da 23 Nisan karnavalı
    26. Chebake: “Bizim için final değerinde”
    27. TBMM Genel Kurulu toplanamadı
    28. Avrupa Şampiyonu güreşçi davul..
    29. Antalya Ticaret Borsası’ndan domateste..
    30. Valilikten vatandaşlara kene uyarısı!
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    İmamoğlu hakkında şok iddia: Özel şoförü yabancı bir şahsa flash bellek verdi
    “Domuzcu” Canan’dan skandal 23 Nisan mesajı!
    “Domuzcu” Canan’dan skandal 23 Nisan mesajı!
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    İmamoğlu’na şok! Başkan vekillikleri AK Parti'de
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Trump'ın damadı sinsi planı açıkladı: Ramazan ayından sonra...
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!
    Ömer Dinçer, Davutoğlu'nun partisinde yer alacak mı? Açıklama geldi!

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?
    Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçtı mı?