Dehşet! Kabak çekme makinesine düşen kadının ayakları koptu
Nevşehir'de tarladan topladıkları kabak çekirdeklerini ayırmak isteyen kadının makineye düşmesi sonucu ayakları koptu.
Nevşehir'de bir tarlada, topladıkları kabak çekirdeklerini ayırmak isteyen kadın makineye düşerek ağır yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kabak çekme makinesinden çıkarılan kadının ayaklarının koptuğu belirlendi.
Makineye düştü
Nevşehir'in Göre kasabasında meydana gelen feci olayda 50 yaşındaki Havva İ., tarladan topladıkları kabak çekirdeklerini ayırdığı esnada kullanılan makineye düşerek ağır yaralandı.
Ayakları kopan kadın hastaneye kaldırıldı
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın bulunduğu yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kadının ayaklarının koptuğu tespit edildi. Ağır yaralanan kadın, Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.