Değişim isteyip ‘değişmeyen’ koltuk ağaları

Başkan Erdoğan’ı ‘diktatörlükle’ itham eden malum cenahın sivil toplum kuruluşlarını yöneten birçok isim, yıllardan bu yana sahip olduğu koltuğundan vazgeçemiyor. Antidemokratik bir seçim sistemiyle yönetimini ele geçirdikleri kurumları çiftliğe dönüştüren koltuk müptelaları, bir eli yağda bir eli balda hayat sürüyor. Yöneticisi oldukları kurumların sosyal donatılarından sonuna kadar faydalanan koltuk ağaları, milyonlarca lirayı bulan gelir kaynaklarını da fütursuzca yönetebiliyor. Sürekli olarak değişim talebinde bulunan STK yöneticilerinin, uzun yıllardan bu yana koltuklarını terk etmemesi ise gerçek niyetlerini gözler önüne seriyor.

Rekor Ankara’da

18 yılda Türkiye’yi dünyada söz sahibi ülke konumuna getiren AK Parti’ye nefret kusan oda ve meslek birlikleri, saltanat zincirini bir türlü bırakmıyor. “Türkiye’de özgür medya kalmadı” diye ağlayan 70 yaşındaki Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, 28 yıldır başkanlık koltuğundan kalkmıyor. AGC’de diktatörlük kuran Nazmi Bilgin’in göreve başladığı 1992 senesinden bu yana Türkiye, 17 başbakan, 5 cumhurbaşkanı gördü. “Cumhurbaşkanı gitsin” diyen Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, 13 yıldır başkanlığı bırakmıyor. Kozağaçlı, terör örgütü DHKP-C üyeliğinden tutuklu olmasına rağmen hükümdarlığından asla vazgeçmiyor.

90’ına merdiven dayadı, bırakmadı

AK Parti’nin mega projelerine dava açan 58 yaşındaki Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu, 10 yıldır koltuğundan ayrılamazken, DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş’in başkanı Adnan Serdaroğlu 9 yıldır koltuğundan vazgeçemedi. 83 yaşındaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ise 7 yıldır koltuğunu bırakmamak için ısrar ediyor. Olcayto, milletin sesi olan basın kuruluşlarına uyguladığı çifte standarttan dolayı sık sık eleştiriliyor. 7 yıldır TEMA Vakfı’nın tepesinde yer alan Deniz Ataç’ın da ne zaman koltuğu bırakacağı merak konusu.

İki koltuk bir başkan

18 yıl boyunca İnşaat Mühendislerinin İstanbul Şube Başkanlığını yapan Cemal Gökçe, 2 dönemdir genel başkanlık koltuğunda hüküm sürüyor. Erdoğan’a meydan okuyan Emin Koramaz da Makine Mühendisleri Odası’nda 8. yılına girdi. “Tek adam, tek parti’ anlayışına karşı, özgürlükleri savunmaya devam edeceğiz” diyerek odalardaki sistem değişikliğine eleştiri getiren Koramaz’ın diğer yandan koltuğuna yapışması büyük çelişkiyi gözler önüne serdi. 12 yıldır Devrimci Sağlık İş’in başkanlığını yürüten Arzu Çerkezoğlu aynı zamanda DİSK’in başkanlık makamında oturarak sömürüde sınır tanımıyor.