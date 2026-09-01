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Dünya Değeri 30 milyon avro! Mark Zuckerberg bu kez kale satın aldı
Dünya

Değeri 30 milyon avro! Mark Zuckerberg bu kez kale satın aldı

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Meta CEO’su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, İrlanda’nın Waterford bölgesinde 19. yüzyılda inşa edilen Strancally Kalesi’ni satın aldı. Yaklaşık 440 dönümlük arazi üzerindeki tarihi mülkün değerinin 20 ila 30 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor...

Meta Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, bu kez teknoloji yatırımlarıyla değil satın aldığı tarihi mülkle gündeme geldi. İrlanda’nın Waterford bölgesinde bulunan Strancally Kalesi’nin yeni sahibi olan Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, yaklaşık 200 yıllık yapıyı geniş arazisiyle birlikte satın aldı.

 

Meta merkezine yakın

Meta Sözcüsü, Zuckerberg ve ailesinin tarihi mülkün bakımını sürdürmekten ve Meta'nın uluslararası merkezinin bulunduğu İrlanda'da zaman geçirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti.

 

Tam 440 dönümlük arazi

Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan'ın satın aldığı kalenin, yaklaşık 440 dönümlük arazi üzerinde bulunduğu ve değerinin 20 ila 30 milyon avro arasında olduğu tahmin ediliyor.

 

1830 civarında inşa edilen Strancally Kalesi, İrlanda'nın güneydoğusundaki Waterford bölgesinde, Blackwater Nehri'ne bakan konumda bulunuyor. Kale daha önce kapsamlı bir restorasyondan geçirilmişti.

 

Zuckerberg'in kaleyi satın alması, İrlanda'daki tarihi mülklerin varlıklı yabancı yatırımcılar tarafından satın alınmasına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

 

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