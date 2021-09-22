Değeri 1,5 milyon dolar değerinde yakut yüzük ele geçirildi! İki kişi ise gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu; T.B. ve İ.A. isimli şahısların Menteşe İlçesi Bayır Mahallesinde ellerinde bulunan tarihi eser parçalarını satmak için alıcı aradıkları bilgisinin alındı." denildi.

Açıklamanın devamında, "Yapılan operasyonda, şahısların üzerinde Roma dönemine ait ve değerinin bir milyon 500 bin dolar olduğu değerlendirilen bir adet aslan motifli yakut yüzük ve 3 adet sikke ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili T.B. ile İ.A. isimli şahısların gözaltına alındığı ve adli işlemlere başlanıldığı belirtildi.





