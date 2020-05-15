Definecilerin kazdığı çukura düşen tilki yavruları kurtarıldı
AKSARAY (AA) - Aksaray'da definecilerin kazdığı 5 metre derinliğindeki çukura düşen tilki yavruları kurtarıldı.
Merkeze bağlı Altınkaya köyü kırsalında hayvanlarını otlatan vatandaş, çukurdaki yavru tilkileri gördü.
Kendi imkanlarıyla hayvanları çıkartamayan köylü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.
Verilen adrese giden ekipler, definecilerin kazdığı değerlendirilen 5 metre derinliğindeki çukurdan çıkardıkları tilki yavrularını doğaya bıraktı.