  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor

Dünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap: Kovid-19 aşısı için kimse kesin tarih veremez
için kalan
Aktüel

Definecilerin kazdığı çukura düşen tilki yavruları kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:21:25 -
Definecilerin kazdığı çukura düşen tilki yavruları kurtarıldı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da definecilerin kazdığı 5 metre derinliğindeki çukura düşen tilki yavruları kurtarıldı.

Merkeze bağlı Altınkaya köyü kırsalında hayvanlarını otlatan vatandaş, çukurdaki yavru tilkileri gördü.

Kendi imkanlarıyla hayvanları çıkartamayan köylü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Verilen adrese giden ekipler, definecilerin kazdığı değerlendirilen 5 metre derinliğindeki çukurdan çıkardıkları tilki yavrularını doğaya bıraktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı