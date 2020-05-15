  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti'yi yandaşlıkla suçlayan CHP'de Vedat Kazıcı depremi

CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve beraberindekilerden oluşan heyet yardım dağıtımını şova çevirdi

Sakarya'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? 4 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı!

Eski hakem Erman Toroğlu: Futbolcuların eşleri AVM'de geziyor

NUN Okulları'ndan korona günlerinde Öz'e yolculuk için 14 öneri
için kalan
Aktüel

Define avcılarına sosyal mesafeden 12 bin 600 TL ceza

Kırklareli’nin Vize ilçesinde define araması yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 TL ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 14:56:50 -
Define avcılarına sosyal mesafeden 12 bin 600 TL ceza

Kırklareli’nin Vize ilçesinde define araması yapan 4 kişi suçüstü yakalanarak, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 12 bin 600 TL ceza uygulandı.


Vize-Hamidiye köyü Meleşkoru mevkiinde, jandarma ekiplerince icra edilen devriye faaliyeti esnasında, F.K., Ö.G., K.D. ve M.P. isimli şahıslar ellerinde bulunan 1 adet kazma, 1 adet kürek ve 1 adet boşluk arama çubuğu ile izinsiz define araştırması yaptıkları esnada suçüstü yakalandılar.


“Sit Koşullarına Aykırı Hareket Etmek” olayına karışan F.K., Ö.G., K.D. ve M.P.’nin toplu şekilde durarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri de tespit edildi. Bunun üzerine şahıslar hakkında, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında, kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 12 bin 600 TL idari yaptırım uygulandı.


Ele geçirilen malzemelere el koyma işlemi uygulanarak şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı