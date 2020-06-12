  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji

Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’da yürütülmekte olan “Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması” projesi kapsamında saha çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:33:33 -
Dedelerin tecrübesi bilim insanlarına kaynak olacak

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Tekirdağ’da yürütülmekte olan “Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması” projesi kapsamında saha çalışmaları devam ediyor.


’Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Kayıt Altına Alınması’ projesi kapsamında kurum yetkilileri, il genelindeki yaşlı nüfusu yüksek köyleri geziyor. Özellikle etnobotanik, etnozooloji ve sosyoloji alanlarında yaşlı vatandaşların tecrübelerinden faydalanan ekipler, geleneksek olarak kullanılan yöntemleri kayıt altına alıyor.


Nesiller boyunca aktarılan bitkisel, hayvansal, bakteriyel ve fungal kaynakları derleyen ekipler, araştırmalardan elde edilen bilgileri bilimsel araştırmalar için bilim insanlarına kaynak olarak sunmayı hedefliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı