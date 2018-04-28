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Dede ve ninelere sağlık kontrolü

Esenler'deki dede ve nineler sağlık taramasından geçti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 19:21
Dede ve ninelere sağlık kontrolü

Esenler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan yaşlıların huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için hizmetlerini aralıksız sürdürüyor ve bu kapsamda periyodik aralıklarla düzenli olarak yaşlılara özel sağlık taraması yapıyor.

Dede Torun Merkezi'nde yaşlıların tansiyon ve kan şekeri ölçümleri, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Sağlık İşleri Müdürü Dr. Mustafa Uzun, yaşlılarla birebir ilgilenerek bir şikayetleri olup olmadığını sordu. Ölçülen değerler, yaşlıların tansiyon ve kan şekerlerini takip edebilmeleri için bilgi kartlarına yazıldı. Tansiyon ve kan şekeri yüksek olan yaşlılara, neler yapmaları ve beslenmelerine ne şekilde dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı. Yaşlıların ayrıca solunumlarına da bakıldı. Gerek görülen hastalar ise hastanelere yönlendirildi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 19:21
  1. Esenler Belediyesi

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