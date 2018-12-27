DEAŞ'ın sözde sözcüsü havaya uçuruldu
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sözcüsü Sultan Aziz Ezam, Afganistan'da düzenlenen operasyonda öldürüldü.27 Aralık 2018 Perşembe 15:22
Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'in sözde Horasan sözcüsünün düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
İçişleri Bakanlığı sözcü yardımcısı Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, DEAŞ'in Horasan kolu sözde sözcüsü Sultan Aziz Ezam'ın güvenlik güçlerinin düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.
Rahimi, saldırıda ayrıca Ezam'ın 3 korumasının da öldüğünü belirtti.
Hava saldırısının nerede düzenlendiği açıklanmadı.
YORUM YAZ