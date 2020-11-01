DEAŞ’ın Deyrizor komutanı tutuklandı

Yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu H.K ile saklanmasına yardım eden İ.K'nin Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adresine özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi. 2014'te silah ve bomba eğitimi aldığı belirlenen H.K'nin, Suriye'nin Deyrizor bölgesinin sözde komutanı olduğunu, yabancı militanların konaklama, maaş, silah ve patlayıcı eğitimlerinden sorumlu olduğu belirlendi. H.K'nin emniyetteki ifadesinde 1 ay önce eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye gelerek tarım işçiliği yapmaya başladığını iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K. ve İ.K, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.