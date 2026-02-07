  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bana uğramaz demeyin! Egzama nedir, nasıl oluşur ve nasıl geçer? Tek tek bunları not almalısınız... Hikayesi fıkraları aratmıyor! Avrupa Süper Lig projesi patladı Suudi Arabistan'da fena halde patladı! Youssef En-Nesyri ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı Bu masum olmayabilir! İçme suları riskli mi? Uzmanların farklı yorumları var! Bayraktar'ın sözleri sonrası herkes dondu kaldı: Burası nerenin Genelkurmay Başkanlığı Büyük umutlar bağlanmıştı bir zamanlar oysa ki... İtalyanlardan ilginç sözler... Harcanan zamana dikkat edin! Yumurtada yeşil renk neden olur? 'Tesla'yı bitireceğiz' diye yola çıkan otomobil devi iflas etti, piyasadan silindi Uzmanlar isyan ettiren açıklamayı yaptı ve teşhisi koydu.. Gece kuşlarına kötü haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı'nı törenle karşıladı
Spor
5
Yeniakit Publisher
Büyük umutlar bağlanmıştı bir zamanlar oysa ki... İtalyanlardan ilginç sözler...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Büyük umutlar bağlanmıştı bir zamanlar oysa ki... İtalyanlardan ilginç sözler...

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'nin sözleri sonrası herkes dondu kaldı. Bu yorum Fenerbahçeliler arasında viral oldu...

#1
Foto - Büyük umutlar bağlanmıştı bir zamanlar oysa ki... İtalyanlardan ilginç sözler...

Eski sportif direktörü Guendouzi için 'tam bir baş belasıydı' açıklaması yaptı.

#2
Foto - Büyük umutlar bağlanmıştı bir zamanlar oysa ki... İtalyanlardan ilginç sözler...

Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi için eski kulübü Lazio’dan can sıkacak bir açıklama geldi. Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Fransız yıldızın yeteneği kadar zorlu karakterine de vurgu yaptı.

#3
Foto - Büyük umutlar bağlanmıştı bir zamanlar oysa ki... İtalyanlardan ilginç sözler...

- Guendouzi ile harika bir ilişkim vardı ama tam bir baş belasıydı. Sürekli oyundan atılıyor, antrenmanlarda ve maçlarda sadece kendi istediğini yapıyordu. Onu kontrol etmek hiç kolay değildi.

#4
Foto - Büyük umutlar bağlanmıştı bir zamanlar oysa ki... İtalyanlardan ilginç sözler...

Guendouzi’nin "hırçın" kimliği ilk etapta Fenerbahçe taraftarları arasında beğeni topladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bayram ikramiyelerine zam! Yeni yasa paketinin detayları
Gündem

Bayram ikramiyelerine zam! Yeni yasa paketinin detayları

Ankara kulisleri hareketlendi, AK Parti'nin Meclis'e sunmaya hazırlandığı yeni yasa paketinin detayları netleşti. Emekliden çalışana, ebevey..
Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü
Gündem

Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü

Sakarya'da emekli bir polis, eşini ve MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı vurarak öldürdü.
Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!
Gündem

Özdemir İnce'ye tokat gibi İrtica dersi! Anlaşıldı mı gerici dinozor!

Başını Sol Parti'nin çektiği İslam düşmanı kesimlerin “Kahrolsun Şeriat” sloganları atarak sokaklarda halkı kışkırtan korsan yürüyüşüne ve d..
Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"
Gündem

Deprem bozguncularına Cüneyt Özdemir’den Osmanlı Tokadı: "Bu İşi Avrupa’da Bile Yapamazsınız!"

Yıkıcı muhalefet anlayışıyla her yatırıma kulp takan, devletin depremzedeler için inşa ettiği konutları dillerine dolayan "istemezükçü" koro..
Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti
Gündem

Mecliste anma töreni CHP krizine dönüştü: Su şişeleri havada uçuştu, AK Parti salonu terk etti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye şubat ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın başkanlığında gerçekleştirild..
Cemaat sokakta, Belediye mahkemede! Kadıköy’de sokaklara taşan cami cemaati
Gündem

Cemaat sokakta, Belediye mahkemede! Kadıköy’de sokaklara taşan cami cemaati

İstanbul’un göbeği Kadıköy’de yıllardır süregelen cami çilesi, CHP’li belediyenin "takoz" siyaseti yüzünden bitmek bilmiyor. OSMANAĞA Camii’..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23