Büyük umutlar bağlanmıştı bir zamanlar oysa ki... İtalyanlardan ilginç sözler...
Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'nin sözleri sonrası herkes dondu kaldı. Bu yorum Fenerbahçeliler arasında viral oldu...
Eski sportif direktörü Guendouzi için 'tam bir baş belasıydı' açıklaması yaptı.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi için eski kulübü Lazio’dan can sıkacak bir açıklama geldi. Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, Fransız yıldızın yeteneği kadar zorlu karakterine de vurgu yaptı.
- Guendouzi ile harika bir ilişkim vardı ama tam bir baş belasıydı. Sürekli oyundan atılıyor, antrenmanlarda ve maçlarda sadece kendi istediğini yapıyordu. Onu kontrol etmek hiç kolay değildi.
Guendouzi’nin "hırçın" kimliği ilk etapta Fenerbahçe taraftarları arasında beğeni topladı.
