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Gündem DBP İl Başkanı Seval Gülmez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Gündem

DBP İl Başkanı Seval Gülmez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Diyarbakır'da, terör soruşturması kapsamında, evinden alınarak emniyete götürülen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Seval Gülmez , emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 15:13:00 -
DBP İl Başkanı Seval Gülmez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

DBP il binasında, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in de aralarında olduğu grubun teröristbaşı Abdullah Öcalan ve öldürülen teröristlere hitaben sözde saygı duruşu yaptığı fotoğraflar, çeşitli tarihlerde sosyal medyada paylaşıldı.

Başlar öne eğik sözde saygı duruşu yapıldığı fotoğrafların yayınlanması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Güvenlik ve TEM şube ekiplerince 26 Ocak’ta DBP il binasına operasyon düzenlendi. Ekipler, il binasında arama yaptı.

Koronavirüse yakalandığı için o dönem evinde izolasyonda olan DBP İl Başkanı Seval Gülmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından polisler tarafından gözaltına alındı.

Seval Gülmez, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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