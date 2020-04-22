  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dayı ve kuzeni öldüren şahıs yakalandı

Kahramanmaraş’ta iddiaya göre, çoban köpeği meselesinden dolayı dayısı ve kuzenini öldüren 35 yaşındaki Emrah A.

2020-04-22 00:49:24 -
Dayı ve kuzeni öldüren şahıs yakalandı

Kahramanmaraş’ta iddiaya göre, çoban köpeği meselesinden dolayı dayısı ve kuzenini öldüren 35 yaşındaki Emrah A. jandarma ekiplerince yakalandı.


Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Maksutlu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Emrah A. (35), iddiaya göre çoban köpeği meselesinden dolayı dayısı Ali Ekşi (42) ve teyzesinin oğlu Fethullah Ekşi (28) ile tartışmış, tartışma sonrası Emrah A., av tüfeğiyle dayısı ve kuzenine ateş açmıştı.


Olay yerinde hayatını kaybeden Ali Ekşi ile Fethullah Ekşi’nin cansız bedenleri otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi TIP Fakültesi Morguna kaldırıldı.


Olay sonrası kaçan Emrah A. jandarma ekiplerince tüfeğiyle birlikte yakalanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı