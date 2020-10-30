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Gündem Dayakçı Halil Sezai davası sonuçlandı!
Gündem

Dayakçı Halil Sezai davası sonuçlandı!

Tuzla'da 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan dayakçı/şarkıcı Halil Sezai hakkında son dakika kararı çıktı. Halil Sezai 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Halil Sezai hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:30:00 - 2020-10-30 14:48:28

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Halil Sezai Paracıkoğlu ile 66 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç arasında olay günü gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtiliyor. İddianamede, Halil Sezai Paracıkoğlu'nun "silahla tehdit", "silahla kasten yaralama", "alenen hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından toplamda 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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Yorumlar

oflu baba

TURKIYEDE SANATCILARA SARKICILARA BUYUK AYRICALIKLAR TANINIYOR NE YAPARSA YAPSIN  
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