Davutoğlu’nun “troliçesi” Elif’ten büyük ikiyüzlülük! Biz bu numaraları yemeyiz hanım abla

Erzurum’da, esnaf ziyaretinden sonra otobüsü keyfince durdurarak Havuzbaşı toplanma alanında konuşmaya başlayan, kendisine yönelik protestolar karşısında da protestocuları kışkırtıcı ifadeler kullanan Ekrem İmamoğlu’nun ucuz numarasına Karar gazetesi yazarı Elif Çakır da destek verdi.

Ahmet Davutoğlu’nun “troliçesi” Çakır, İmamoğlu'na yönelik eylemin sürpriz olmadığını belirterek, faturayı iktidara kesti. İmamoğlu’nun tahrikkar tavırlarına tek kelimeyle bile değinmeyen Çakır, "Muhalefet partisinin günlerdir şeytanlaştırıldığı, düşmanlaştırıldığı, PKK ile FETÖ ile iltisaklı gösterildiği bir kampanya sürecinde böylesi bir hadisenin yaşanacağı gün gibi açıktı.

Erdoğan şiddet söylemlerine son vermeli, iktidar şiddetle arasına mesafe koymalı. Çünkü Erzurum’daki saldırının sorumlusu şiddet dilini bırakmayan, muhalefeti ‘işgalci, küffar’ diye etiketleyen, fişleyen, hedef gösteren iktidarın dilidir" iddiasında bulundu.



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