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Davutoğlu’nun ‘insan içine çıkamazlar’ açıklaması MYK’da konuşuldu! 'Kimse bu tehditlere sessiz kalmamı beklemesin'

AK Parti Merkez Yürütme Kurulunda, yeni parti kurma hazırlığı içinde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti’yi eleştirdiği konuşmaları MYK üyeleri tarafından tek tek gündeme getirildi.

03 Eylül 2019 Salı 11:52
Davutoğlu’nun ‘insan içine çıkamazlar’ açıklaması MYK’da konuşuldu! 'Kimse bu tehditlere sessiz kalmamı beklemesin'

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Yeni Akit’in ulaştığı AK Parti kaynakları; 4 saat 40 dakikada süren toplantıda, Davutoğlu’nun Sakarya’da yaptığı,”Terörle mücadele konusunda bizi bugün eleştirenler eski defterler açılırsa insan içine çıkamaz. İleride Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman, eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır.” sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm MYK üyelerinin tepkisini çekti.

Biz tehditler karşısında susamayız

Erdoğan, ‘Arkadaşlar biz tehditlere boyun eğmedik, eğmeyiz. Eleştirilere kapımız açık ama tehditlere gelemeyiz. Benden kimse bu tehditlere sessiz kalmamı beklemesin. Biz tehditlere sessiz kalmayız’ sözlerine MYK üyeleri de destek verdi. MYK üyelerinden bazıları, ‘Sayın Cumhurbaşkanım Davutoğlu’nun bu sözleriyle ilgili hukuki bir süreçte başlatılması gerekiyor’ dediler.

Yaptırımlar devam edecek

Toplantı sonrasında AK Parti kulislerinde, Ahmet Davutoğlu’na yakın ihracı istenen eski milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Abdullah Başçı ve Selçuk Özdağ, eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı ve eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci dışında yine AK Parti’yi sert sözlerle eleştiren ve Davutoğlu ekibinden olan eski milletvekilleri ile eski İl başkanları hakkında da bir yaptırım uygulanması, bu isimlerinde disipline sevk edilmeleri gerektiği konuşuluyor.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 11:52
  1. Sakarya
  2. İstanbul
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Ayhan Sefer Üstün
  5. Abdullah Başçı
  6. Selçuk Özdağ
  7. eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı

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