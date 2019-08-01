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Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

Yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, akrabaların belediyelerde işe alınmasına ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi etik teklifine destek vererek, "Yapılması gereken siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır" dedi.

01 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, TBMM Başkanlığına sunduğu "siyasi etik yasası" teklifine destek verdi. Akrabaların belediye işe alınmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yapılması gereken, liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a geçtiğimiz Ekim ayında TBMM'de yasalaşması çağrısında bulunduğu Siyasi Etik Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun ilk imzacısı olduğu, Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzalarının bulunduğu 17 maddelik kanun teklifi, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve milletvekillerinin uymaları gereken siyasi etik ilkelerinin belirlenmesini ve TBMM'de Siyasi Etik Kurulu'nun oluşturulmasını amaçlıyor.

'Doğru bulmuyoruz'

Dün Türk-İş'i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin şunları söylemişti:

"Belediye başkanlarının akrabalarını yönetime getirilmelerini doğru bulmuyoruz. Bunların çoğu çözüldü. Bunların hepsi çözülecek. Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var? Sayın Davutoğlu siyasetçi için etik kurallarını getirdi geri çektiler. Buradan TBMM Başkanı'na açık çağrı yapıyorum; siyasi ahlak yasasını çıkartalım."

Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra resmi Twitter hesabından açıklama yapan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde kamu yönetiminde akraba kayırmacılığına karşı her kesimde gelişen yaklaşım ümit veriyor. Yapılması gereken, parti ayrımı gözetmeksizin liyakat temelli bir anlayışla siyasi etik ve şeffaflık yasasını en kısa zamanda çıkarmaktır."

Davutoğlu'nun paylaşımı;

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 11:01
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Grup Başkanvekilleri Engin Altay
  4. Özgür Özel
  5. Engin Özkoç
  6. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

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