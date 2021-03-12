Davutoğlu'ndan ilginç 'erken seçim' iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Davutoğlu, "Biz, seçime hazırız. 1 Mayıs'tan itibaren yapılacak her seçime gireriz" iddiasında bulundu.

Independent'in haberine göre; erken seçim iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Davutoğlu, "Normalde seçim gündeminin olmaması lazım ama eğer bu soru, bu kadar çok soruluyorsa Türkiye, seçim atmosferine girmiş demektir" iddialarında bulundu.