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Gündem Davutoğlu'ndan ilginç 'erken seçim' iddiası
Gündem

Davutoğlu'ndan ilginç 'erken seçim' iddiası

Erken seçim iddialarıyla ilgili konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Normalde seçim gündeminin olmaması lazım ama eğer bu soru, bu kadar çok soruluyorsa Türkiye, seçim atmosferine girmiş demektir" iddiasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 19:00:00 -
Davutoğlu'ndan ilginç 'erken seçim' iddiası

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Çanakkale'de bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Davutoğlu, "Biz, seçime hazırız. 1 Mayıs'tan itibaren yapılacak her seçime gireriz" iddiasında bulundu.

Independent'in haberine göre; erken seçim iddialarıyla ilgili gelen bir soruya yanıt veren Davutoğlu, "Normalde seçim gündeminin olmaması lazım ama eğer bu soru, bu kadar çok soruluyorsa Türkiye, seçim atmosferine girmiş demektir" iddialarında bulundu.

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