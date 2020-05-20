Davut Güloğlu'ndan 'Fatih Erbakan' açıklaması

Erken yaşta 'zina'yı meşru gören, buna karşın 'erken yaşta evliliği' duyunca çılgına dönen güruh, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın evlilik ile ilgili sözlerini çarpıtarak servis etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın danışmanı sanatçı Davut Güloğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın açıklamaları cımbızlanmıştır. Söz konusu ifadeler rızası olup erken yaşta evlenen gençlerimize yöneliktir. Ülkemizde 16.000’den fazla ailenin mağduriyetini ve çözüm isteyen binlerce vatandaşın problemini konuşmuştur." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: